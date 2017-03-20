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Хоккей на Празднике Севера. В Мурманске прошли игры БХЛ

20:0120 марта 2017Просмотров: 146

Хоккей на Празднике Севера. В Мурманске прошел заключительный перед играми плэй-офф этап первенства Баренц-хоккейной лиги. На арене Ледового стадиона сыграли хоккеисты из Финляндии, Норвегии и России. Подробно в репортаже Сергея Неверовича.

Открытие хоккейного турнира. На льду 6 команд: Никель, Оленегорск, Мурманск, Тромсе, Ивало и Киркенес. Первая игра - сборная из финского Ивало против команды из Никеля. В составе никельской команды - работники Кольской горно-металлургической компании.

Счет открыли гости. На льду со стороны финнов играют представители самых разных профессий, от автомехаников до пограничников. При этом многие игроки финской команды моложе наших. Это, конечно, сразу заметно по игре, к середине первого периода счет уже 0-7.

Переломный момент. Никельчане собрались, это почувствовали и соперники, стали нарушать. Итог буллит в ворота финнов.

Отличился Сергей Кондаков. Обе шайбы на его счету.

Сергей Кондаков, хоккеист команды «Никель»: «Получилось так. Везет! Везение есть в спорте в любом случае. Буллит еще заработал, реализовал. Но так конечно тяжеловато с финами играть, они немножко побыстрее нас, потехничнее».

Петтори Сеппонен, хоккеист команды «Ивало»: «Сегодня получится хорошо. -Думаете вы выиграете? - Даа! Думаю выиграет Тромсе сегодня. В конце вы две шайбы то получили в ворота. - Ну да. Как то мы так, раз и… смех».

Во втором периоде команда Никеля активно пошла вперед. Забросили соперникам еще 2 шайбы. Вот только пропустили 4. Итоговый счет 4-11. Наши игроки уверены, что уже в следующем сезоне БХЛ расклад сил будет другой. Ведь в Заполярном на средства компании «Норникель» построили современную ледовую арену. Появилось место для тренировок команды.

Иван Беляев, главный горняк горного управления КГМК, руководитель команды «Никель»: «Это наше счастье и наша гордость. Наконец то у нас построен крытый хоккейный корт. Хоть там лед еще натуральный, но тем не менее мы уже имеем возможность с октября по апрель тренироваться. Этот год, сезон у нас потерян, но со следующего сезона мы надеемся дать бой таким сильным командам, как Тромсе, Ивало, Оленегорск и Мурманск».

После подготовки льда, выходят хоккеисты команды фаворита турнира - сборной Мурманска. Их соперник сборная Тромсе. В турнирной таблице, по результатам 4-х этапов БХЛ, они идут вторыми.

В самом начале игры счет открывают россияне. С преимуществом 2-1 заканчивается и первый период.

Александр Заборщиков, вратарь команды «Мурманск»: «Выиграем, но немного. - Все получается? - Далеко не все. Игровой практики совместной маловато. А так стараются ребята, молодцы, работают до конца».

Скандинавы принципиальны. Борьба идет до конца. В конце игры при счете 2-4 они все еще верят в победу, снимают вратаря и идут в атаку. Пыл их мурманчане сразу остудили. Контратака и итоговый счет 5-2. По итогам 5 этапов БХЛ Мурманск занимает первое место, Тромсе вторые, на третьем месте Оленегорск, четвертые финны, команда из Никеля пятая, замыкают таблицу хоккеисты из Киркенеса. Впереди еще серия игр плэй-офф 1 и 2 апреля. Пройдут игры в Норвегии.

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