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Не стало заслуженного тренера России по хоккею, многократного чемпиона СССР Сергея Гимаева

20:0220 марта 2017Просмотров: 308

Печальная новость пришла из мира хоккея. На 63 году жизни во время матча ветеранов в Туле скончался заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев.

Ровно за две недели до этого он был почётным гостем церемонии открытия новой ледовой арены в Заполярном. Там он провёл мастер-класс по хоккею для местных мальчишек.

Сергей Гимаев, заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР: «Кто лучше на виражах будет, мы посмотрим, какую-то супер-пару найдём, как образец. Так, Серый, давай, пошли в зону».

С юными хоккеистами Сергей Гимаев общался как-то по-свойски, на равных, без лишнего пафоса и нравоучений. А потому и слушали ребята, впитывая каждое его слово.

Сергей Гимаев, заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР: «Что такое профессиональный хоккеист? Он не думает о том, как катается. Он не думает, как останавливать шайбу. У него голова - как радар, он смотрит».

«Детей надо любить и главное понимать, что они такие же, как и ты, только маленькие» - вот главный секрет тренерской работы с юными хоккеистами. Об этом и не только Сергей Гимаев говорил, на вопросы болельщиков. Прославленный хоккеист скончался в субботу на 63-м году жизни. Ему стало плохо во время матча ветеранов в Туле. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Сергей Гимаев, заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР: «Сейчас я комментирую, я работаю на телевидении, я ведущий эксперт, в наглую говорю, и я продолжаю играть, продолжаю тренировать, продолжаю активно жить».

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