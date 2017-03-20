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Полное видео программы «Новости»

20:0020 марта 2017Просмотров: 221

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 20 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Через Мурманск - в Арктику! Экспедиция «Барнео-2017» начинается! Парашютисты-полярники пакуют груз для ледовой базы.

Спасатели Северного флота испытали новое оборудование модернизированного глубоководного аппарата.

В Мурманске состоялся митинг в честь воссоединения Крыма с Россией.

Нам нужны их бульдозеры, им - наша рыба. Мурманская область и Чувашия готовы сотрудничать в различных направлениях.

Вот и получается, что в местных магазинах, на берегу Баренцева моря, местной рыбы нет.

Рыбаки прибрежных посёлков хотят и могут ловить рыбу и краба на продажу. Что мешает?

Отапливать Новосельскую и Фестивальную пока продолжит рыбный порт. В администрации Мурманска рассказали подробности конфликта с предприятием.

Не стало заслуженного тренера России по хоккею, многократного чемпиона СССР Сергея Гимаева.

Большой хоккей на Празднике Севера. В Мурманске прошел турнир Баренцево хоккейной лиги.

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