Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 20 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Через Мурманск - в Арктику! Экспедиция «Барнео-2017» начинается! Парашютисты-полярники пакуют груз для ледовой базы.

Спасатели Северного флота испытали новое оборудование модернизированного глубоководного аппарата.

В Мурманске состоялся митинг в честь воссоединения Крыма с Россией.



Нам нужны их бульдозеры, им - наша рыба. Мурманская область и Чувашия готовы сотрудничать в различных направлениях.

Вот и получается, что в местных магазинах, на берегу Баренцева моря, местной рыбы нет.

Рыбаки прибрежных посёлков хотят и могут ловить рыбу и краба на продажу. Что мешает?



Отапливать Новосельскую и Фестивальную пока продолжит рыбный порт. В администрации Мурманска рассказали подробности конфликта с предприятием.



Не стало заслуженного тренера России по хоккею, многократного чемпиона СССР Сергея Гимаева.



Большой хоккей на Празднике Севера. В Мурманске прошел турнир Баренцево хоккейной лиги.

