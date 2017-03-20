Прогноз погоды по Мурманской области на 21 марта

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью и утром на северо-западе 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днем от -4 до +1°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 21 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-14..-16
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Умба
|
-6..-8
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-11..-13
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-18..-20
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-12..-14
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-11..-13
|
-1..-3
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-12..-14
|
-1..-3
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-18..-20
|
-1..-3
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-12..-14
|
-1..-3
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-10..-12
|
-1..-3
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-6..-8
|
-1..-3
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-7..-9
|
-1..-3
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
-7..-9
|
-1..-3
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 21 марта
|
Температура воздуха
|
утром -7..-9
|
днем -1..-3
|
вечером -1..-3
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков