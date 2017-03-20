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Прогноз погоды по Мурманской области на 21 марта

12:4720 марта 2017Просмотров: 183

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью и утром на северо-западе 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°,  днем от -4 до +1°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 21 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-14..-16

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Умба

-6..-8

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-11..-13

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-18..-20

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Кировск

-12..-14

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Ковдор

-11..-13

-1..-3

без осадков

без осадков

Мончегорск

-12..-14

-1..-3

без осадков

без осадков

Ловозеро

-18..-20

-1..-3

без осадков

без осадков

Оленегорск

-12..-14

-1..-3

без осадков

без осадков

Никель

-10..-12

-1..-3

без осадков

без осадков

Заполярный

-6..-8

-1..-3

без осадков

без осадков

Североморск

-7..-9

-1..-3

без осадков

без осадков

Мурманск

-7..-9

-1..-3

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 21 марта

Температура воздуха

утром -7..-9

днем -1..-3

вечером -1..-3

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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