Прогноз погоды по Мурманской области на 21 марта

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью и утром на северо-западе 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днем от -4 до +1°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 21 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -14..-16 -1..-3 без осадков небольшой снег Умба -6..-8 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -11..-13 -1..-3 без осадков небольшой снег Апатиты -18..-20 -1..-3 без осадков небольшой снег Кировск -12..-14 -1..-3 без осадков небольшой снег Ковдор -11..-13 -1..-3 без осадков без осадков Мончегорск -12..-14 -1..-3 без осадков без осадков Ловозеро -18..-20 -1..-3 без осадков без осадков Оленегорск -12..-14 -1..-3 без осадков без осадков Никель -10..-12 -1..-3 без осадков без осадков Заполярный -6..-8 -1..-3 без осадков без осадков Североморск -7..-9 -1..-3 без осадков без осадков Мурманск -7..-9 -1..-3 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 21 марта