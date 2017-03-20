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«Русская весна». В Мурманске состоялся митинг в честь воссоединения Крыма с Россией

20:0620 марта 2017Просмотров: 275

В субботу в Мурманске состоялся патриотический митинг «Русская весна». Он был посвящен третьей годовщине воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с Россией.

Местом для проведения митинга был выбран сквер на Пяти углах вблизи ДК имени Кирова. Там в этот субботний день собрались представители трудовых коллективов, активисты общественных организаций - таких, как общероссийский народный фронт, студенты, просто горожане, представители власти - все, кто считает, что день воссоединения Крыма с Россией - это большой национальный праздник.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Конечно, это праздник, спустя много лет Крым наконец-таки вернулся в родной порт приписки, в Россию».

Мурманск одним из первых откликнулся на события, которые три года назад происходили в Крыму. В конце февраля 2014 года мурманский горсовет единогласно принял решение об оказании помощи крымчанам и предложение Севастополю стать городом-побратимом. И, конечно же, мурманчане с большой радостью восприняли весть о том, что Крым стал российским.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта: «Достаточно назвать Екатерину Вторую, Ушакова, Нахимова, Корнилова, чтобы понять, что это исторически русская земля, поэтому, слава богу, что историческая справедливость совершилась».

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «С одной стороны, это очень правильное геополитическое решение, а с другой стороны по человечески мы очень хорошо понимаем тех людей, которых мы защищали и избавили от той трагедии, которая происходит сейчас на Донбассе».

В день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Мурманске выступали творческие коллективы, участие в митинге приняли, по официальным данным, около пяти тысяч человек. Многие пришли с транспарантами и российским флагами.

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