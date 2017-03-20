Рыба или мазут? Подробности конфликта администрации Мурманска и рыбного порта

В администрации Мурманска обеспокоены ситуацией с котельной рыбного порта. Она отапливает дома на нескольких улицах города. Вот только портовики больше не хотят топить. Они открыто заявляют, что намерены отказаться от таких социальных обязательств. Подробности конфликта сегодня журналистам рассказали главы Мурманска Дмитрий Филиппов и Андрей Сысоев.

Улицы Фестивальная, Новосельская, Заречная, Подгорная, Песочная и Пригородная в Мурманске. Дома здесь есть разные, есть и детский садик, колледж, много и аварийных деревяшек которые уже изжили свое, есть и девятиэтажные здания, общежитие. Всего в них проживает, то есть зарегистрировано, более тысячи семисот человек.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Проблем у нас по сути до прошлого года с отоплением этих объектов не было. До того момента, когда Мурманский рыбный порт не был приватизирован. Появился у Мурманского рыбного порта собственник, который проанализировав финансовую деятельность предприятия, обратился в администрация Мурманска с очень интересным предложением. Прекратить отопление объектов о которых мы только что с вами говорили, начиная с отопительного сезона 16-17 года».



Андрей Сысоев сообщил, что уведомили администрацию рыбного порта об этом весной прошлого года. По закону просто так, взять и перестать топить рыбный порт не может. Законом предусмотрен срок в 3 года. Уведомить об окончании теплоснабжения должны заблаговременно. Ведь мгновенно построить новые сети и котельную невозможно. Уже решено, что улицу Новосельскую переведут на электроотопление. Это решение обойдется городу в 40 миллионов рублей. Для остальных же домов придется строить новую котельную. Где и на каком топливе она будет пока не решено.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Мы найдем пути решения, вот только разговаривать с городской властью путем шантажа, я считаю, что это бессмысленно. Мы уже проходили такие варианты и с маршрутками, если помните и с программой переселения. Городская власть на то и власть в городе, что бы решать вопросы местного значения путем, с использованием действующего законодательства».



Напомним, на днях в Мурманске прошли общественные слушания. Северяне приняли новую схему теплоснабжения города. В ней предусмотрен уход от котельной порта до 2019 года. В случае если отапливать жилые дома рыбный порт перестанет раньше этого срока, к ситуации подключатся правоохранительные органы.