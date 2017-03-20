Спасатели Северного флота испытали новое оборудование на глубоководных аппаратах

Спасательные силы Северного флота провели учение в Баренцевом море. Судно-спасатель «Михаил Рудницкий» с двумя глубоководными аппаратами на борту отправилось в Мотовский залив. Вместе с моряками работала наша съёмочная группа - Марк Протасов и Антон Батаев.

На этих кадрах - уникальная съёмка старой подводной лодки, которая лежит на дне в Мотовском заливе. В таком качестве широкой публике тренировочный полигон спасателей Северного флота показывают впервые. На остове этой субмарины отрабатывают свои навыки военные водолазы, а так же экипажи глубоководных аппаратов. Сегодня здесь работают специалисты подводных операций на аппаратах серии АС.

АС-36 это глубоководный обитаемый аппарат, который предназначен для спасения личного состава подводной лодки в случае чрезвычайной ситуации.



А это АС-34. Можно сказать - его старший брат. Совсем недавно он прошёл глубокую модернизацию. Здесь заменена вся электронная начинка, а так же навесное оборудование. Например, эти манипуляторы - абсолютно новые. И чтобы показать масштаб этого огромного аппарат - нам придётся воспользоваться лестницей.



АС-34 весит около 60 тонн, управляется 4 членами экипажа. При этом на себе он может вывозить около 20 членов экипажа из спасаемой подводной лодки.



Но прежде чем спасать экипаж - нужно найти подводную лодку и правильно к ней подойти. Задача не из лёгких, тем более, когда это касается северных морей. Из-за переменчивой погоды видимость может снижаться до считанных метров.



Андрей Волков, командир автономного глубоководного аппарата АС-36: «Небольшой снежный заряд и солнечный свет - его просто меньше. Даже при наличии тех осветительных приборов, что у нас есть, они позволяют обнаружить объекты на дне, но дистанция обнаружения она незначительно, но меньше».



Командир модернизированной «тридцатьчетвёрки» - Роман Евменов вместе с экипажем испытывает новое оборудование. Признаётся - работа сильно отличается от предыдущего места службы на атомном стратегическом ракетоносце.



Роман Евменов, командир автономного глубоководного аппарата АС-34: «Здесь гораздо интереснее. Т.е. ты постоянно находишься в центре, общаешься с судном носителем, можно посмотреть в камеры, можно посмотреть в иллюминатор управления манипуляторами. Т.е это всё нужно уметь, т.е. это всё нужно знать.

- Сложно?

Нет. Главное знать свою материальную часть».



Материальная часть практически вся новая. Модернизация велась два года. Стоимость превысила 800 миллионов рублей. Больше половины этой суммы была потрачена на новое оборудование. Гидроакустический комплекс, камеры, системы управления аппаратом. Все эти системы в море экипаж проверяет впервые.



Обращаю внимание личного состава - при выполнении погружения и всплытия доклад о осмотре в отсеках и состоянии личного состава через каждые 30 минут. Изменение глубины каждые 50 метров».



Задачи известны, можно готовиться к погружению. Во время перехода АС-36 и АС-34 хранятся в трюме «Михаила Рудницкого». Поднять их и выгрузить на воду - задача судовой команды. На кранах одновременно, как единый организм работают 4 человека, ещё столько же - внизу, с помощью канатов помогают удерживать многотонные подводные аппараты от раскачки, следят за положением в воздухе. Руководит всем процессом - Владимир Меньшиков. Говорит - тут главное взаимопонимание. Слаженная команда работает уверенно и быстро, в самых критических ситуациях.



Владимир Меньшиков, помощник капитана по аварийно-спасательным работам спасательно-аварийного судна Северного флота «Михаил Рудницкий»: «В три балла работали, и на «Курске», в принципе, почти до 4 баллов накат шёл. На старых записях достаточно хорошо показывают, что и удары были о корпус. Но в связи с тем, что первоочередная задача была по спасению людей, на технику, фактически уже не обращалось внимания».



Операции, подобные «Курску» - исключение из правил. Всё рабочее время экипаж проводит в учёбе и тренировках. Следующие испытания для экипажа АС-34 станут итоговыми и завершат комплекс проверок после модернизации. Глубоководному аппарату предстоит погрузиться на 1000 метров. По плану произойти это должно уже этим летом.