Трески и краба – завались! Заполярным рыбакам могут разрешить вылов в прибрежной зоне

Ловить рыбу и продавать. Это право должно появиться у жителей прибрежных посёлков Мурманской области. О проблемах рыбаков, которые не могут ловить камчатского краба и морскую рыбу на продажу говорили депутаты областной думы с главами Териберки и рыбаками.

Териберка - рыбацкий посёлок. Это исторический факт, так было всегда. Ну, а сейчас ситуация такова: рыбоперерабатывающий завод закрыт, местное население ловит рыбу, но не на продажу. По закону нельзя. Вот и получается, что в местных магазинах, на берегу Баренцева моря, местной рыбы нет.



Не на продажу, для себя ловит треску и пикшу Сергей Дмитриев. Он капитан маломерного судна 5 лет. На борт порыбачить пускает туристов и северян. Клюёт морская рыба с аппетитом, улов, обычно, хороший. Говорит, что оккупировал прибрежную зону и камчатский краб. Но он хищник - неприкосновенный. Не только за вылов, но и его продажу можно получить срок.



Сергей Дмитриев, житель Териберки: «Дайверы, которые ныряют, так же подтверждают, что его очень много. Конечно, может быть, не так, чтобы бесконтрольно. Пускай будут небольшие квоты, по разрешениям, но это надо. К нам приезжают туристы, они спрашивают - где можно купить краба. А ловить то нельзя».

А должно быть - можно, только в разумных квотах, разумеется. Об этом говорят и депутаты, и общественники, сами рыбаки и жители Териберки. Понятно, что можно продавать втихую, не докладывая государству. Но жители поморского посёлка хотят развивать свой богатый рыбный край.

Татьяна Трубилина, глава Териберки: «Надо развивать прибрежный лов, чтобы он был, и местное население могло ловить рыбу. А уж какие последствия будут - это надо прожить, конечно, регулировать надо».

За прошлый год Териберку посетили 45 тысяч туристов, по неофициальным данным в море 360 раз выходили суда. Пойманные хвосты не считали, но ключевые слова - очень много.

Максим Белов, депутат Мурманской областной думы: «Здесь проблема заключается именно в этом. Люди имеют право ловить рыбу, не могут её реализовать. Они занимались этим всегда. И возникает вопрос: а что им с этой рыбой делать. Поймал ты 500 килограмм и что? Всю семью закормить рыбой? И мы возвращаемся к естественному обмену. Рыбу меняем на машину, телевизоры, коммунальные платежи в управляющую компанию в виде рыбы. Им то нужно кормиться чем то».

Отдельная история с камчатским крабом. На Дальнем Востоке в начале 2000-ых его ловили только для науки. В 2005-ом деятельность остановили, ради восстановления популяции. На этом история заканчивается, в Японском море любительского рыболовства камчатского краба нет до сих пор, как и у нас. Другие виды ловят, но этот - под запретом.



Константин Багаев, глава администрации Териберки: «Здесь у краба нет хищника. Если в Японском и Охотском морях есть осьминоги и они держат это баланс, здесь у него врагов по сути дела нет. И сам рельеф Баренцева моря он даёт возможность только щадящему улову. Он реально вылезает на берег, когда треска трётся брюхом. На малой воде видны горбы этого краба. Из-за того даже, чтобы поддержать этот баланс. Если что-то умирает в воде - это повышает кислотность воды, вам любой микробиолог скажет».

Зато на Дальнем Востоке успешно прошёл эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. Депутаты областной думы планируют ознакомиться с положением дел - какие законы приняты на региональном уровне и федеральном.

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной думы: «Сегодня есть чёткое понимание как это сделать, есть возможности что-то изменить».

В Сахалинской области сейчас работают наши областные депутаты. Цель поездки перенять опыт - как властям удалось добиться снятия запрета на вылов в прибрежной зоне. По итогам, уже в апреле в Мурманске состоится круглый стол, где наши делегаты расскажут о результатах поездки и наметят дальнейшие действия. По самым смелым расчётам изменения могут произойти уже через год. А пока ещё один пример того, как проблему решили в соседних с нами странах. Норвежцы научно обосновали свои действия в прибрежной зоне. А именно, прибрежную треску так и назвали - прибрежная, а не северо-атлантическая. А на её продажу запрета нет.