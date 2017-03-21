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К 2025 году средняя продолжительность жизни в России должна превысить 75 лет

16:0021 марта 2017Просмотров: 30

Владимир Путин рассказал о продолжительности жизни в России.

«Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте», - сказал Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В настоящее время в России наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни населения, напомнил президент.

«Он сегодня составляет почти 72 года. За 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет - с 65,4 в 2005 году до 71,87 - в 2016 году», - напомнил Путин.

У мужчин рост этого показателя составил 7,7 лет, у женщин - 4,6 года, добавил российский лидер, сообщает Интерфакс

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