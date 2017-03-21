Как и чем кормят мурманских школьников?

Нравится ли вашим детям еда в школьной столовой? Такой вопрос мы задали в группе ТВ-21 в социальной сети ВКонтакте. Выяснилось - 60% родителей недовольны питанием детей. Лишь четверть из них уверены, что школьники хорошо питаются. Чем кормят детей? Насколько вкусно? Можно ли полуфабрикаты из столовой считать здоровой едой? Ответы на вопросы искали корреспонденты ТВ-21 Виталий Попков и Михаил Аброськин.

Начинается всё здесь - на комбинате школьного питания. Через эту дверь на конвейер попадает вся привозимая продукция. Экскурсию по линии производства проводит директор предприятия Михаил Любетко.

Михаил Любетко, директор Центра школьного питания: «Разделение. Здесь у нас разделение птице-голевой продукции. Она должна быть отдельно во избежание попадания злых бактерий».

В этом цехе мясо разделывают, измельчают и превращают в фарш. Из него специальная машина лепит котлеты. Рыбный цех находится за стеной, отдельно. Смешивать эти производства по нормам российского СанПиН нельзя. Полуфабрикаты замораживают. Для этого используются специальная технология быстрого охлаждения.

Михаил Любетко, директор Центра школьного питания: «Вот как раз сделали шницеля. Почему - вы обратили внимание, цех пустой. Заложили, на тележки, они замораживаются. После дефростации будут обрабатывать следующий объём».

Процессы автоматизированы. Человеческий фактор на этом этапе производства максимально снижен. Следующий цех - овощной. Сюда после машинной обработки поступает. Картофель, лук, морковь и свёкла. Современные аппараты легко справляются со своей задачей. Люди вручную дочищают «глазки», которые пропустила машина. А после - овощи запечатывают в вакуумную упаковку. В таком виде продукты и поступают в школьные столовые.



Ирина Ускова, директор школы №5: «Мы находимся в столовой школы номер 5. Сейчас осталось несколько минут до начала перемены после третьего урока. Наши работники накрывают на столы. А дежурный класс уже подошел, чтобы следить за порядком. Давайте посмотрим, как всё происходит».

Работники столовой торопятся. За десять минут надо выставить на столы около полутора сотен порций. Если не успеть, то кто-нибудь может остаться голодным, если же начать выставлять заранее, то еда остынет и станет невкусной. Температура блюда на выходе из кухни примерно 70 градусов. За 5 минут блюдо остывает примерно на 5-10 градусов.

Ирина Ускова, директор школы №5: «Сегодня замечательное меню. Суп на курином бульоне, картофель, макароны. На второе пюре, котлета, простите, шницель мясной с соусом. И витаминная добавочка - свёкла с сыром, с чесноком».

На десерт бананы и, разумеется, компот. Тем временем в школе дали звонок на перемену, и столовую начали заполнять ребята. Первым делом, разумеется, надо вымыть руки. Теперь скорее за стол.



Тем временем, пока мой оператор набирает картинку, я со своей маленькой камерой попробую пройти непосредственно к ребятам и узнать вкусно это или не вкусно, нужно это есть или не нужно.

«- Ребята, здравствуйте.

- Здравствуйте

- Вам нравится то, как вас кормят в столовой?

- Да!

- А вот так по-честному, пюре прямо вкусное?

- Да!

- А бывает что-то такое, что вы не едите?

- Да!

- Вот ты, что не любишь?

- Рис с гуляшом.

- А почему? Он плохо выглядит? Это не вкусно?

- Выглядит и мне не нравится.

- А бывает, что еда холодная?

- Нет!

- Девочки, а у вас есть такие, кто носит еду из дома?

- Нет.

- А вы бы стали носить? Домашняя еда вкуснее?

- Нет».



Признаться честно, ответы меня удивили, и я решил продолжить опрос.



«- Есть что-то такое, что вам не нравится?

- Да.

- Что больше всего не нравится?

- Рыба.

- А почему?

- Надоедает. Пюре еще не солёное».



Выяснилось, что еще многие школьники не любят рыбу. Попробовать её на вкус, чтобы понять, о чем идёт речь я не смог: в меню рыбы не было. Зато шницель с пюре я себе раздобыл.



В целом могу сказать, что это, конечно, не ресторан. Но это очень вкусный и сытный обед.



Дежурные помогают работникам столовой убрать со столов. Через 40 минут на обед придут старшие классы. Тем временем вместе с заведующей столовой осмотрим кухню изнутри. В первую очередь заглядываем на склад. Здесь хранятся продукты с комбината питания. В холодильнике фрукты, молочные продукты и овощи. Рядом на поддонах сыпучие продукты. В морозильниках хранят мясные и рыбные полуфабрикаты.



«- В течение какого времени его можно хранить?

- Не более 30 суток.

- А по вашей практике как быстро уходят продукты на стол?

- Остатков очень мало. И даже если остаются, то они уходят в течение недели».



Из морозилки полуфабрикаты отправляются в пароконвектомат. Эта умная духовка умеет сама приготовить на пару или запечь блюдо. Главное задать правильную программу.



А вот что повара делают сами, так это супы и каши. Здесь всё как обычно: плита, вода, продукты и никакого мошенничества.

Рацион сбалансирован. И меню каждый день разное. Оно согласовано с Роспотребнадзором и со школьной комиссией. Ознакомиться с ним можно на сайте школы. В некоторых школах родители периодически проводят контроль качества продукции. И, как правило, замечаний не бывает. В 5 мурманской школе, где мы были, их тоже нет.

Разговор о школьном питании продолжат Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко в эфире программы «Вовремя». В гостях у ведущих будет заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова. Выпуск смотрите 23 марта в 20:30 на «ТВ-21+». Обращаем внимание: теперь мы на 21 кнопке.