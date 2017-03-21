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Крыша горит, внутри – опасно. В Мурманске горел склад

20:0721 марта 2017Просмотров: 418

Сегодня днём в центре Мурманска жители могли чувствовать резкий запах гари. Причина этому - пожар на улице Марата. Так уж получилось, что на срочный вызов перед эфиром пришлось выехать мне и оператору Сергею Ломако.

Пламя вроде и небольшое, но дымило на весь район и периодически куски шифера разлетались в стороны. По предварительным данным, огонь возник в одном из помещений, по деревянной обрешётке и перегородкам ушёл на кровлю. В самом начале её начали тушить изнутри.

Склад на Марата, 5 - 60-х годов постройки. В прошлом - автомобильные сервисы, сейчас - пустующие боксы.

Пожарными было принято решение тушить огонь с высоты, здание старое, кровля ветхая и возможно её обрушение.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работало пять машин и 30 человек личного состава.

Роман Аввакумов, начальник службы пожаротушения: «Любой пожар сложный. Здесь момент какой, очень много сгораемых перекрытий, перегородок. Вся крыша - деревянная обрешётка и шифер. Ну, и естественно, в том, что не можем заходить внутрь».

В момент, когда вспыхнул огонь, внутри склада никого не было. Тогда, что стало причиной? Это ещё предстоит выяснить.

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