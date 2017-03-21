Любитель пьяной езды из Оленегорска сел за решетку на пять месяцев

Заместителем прокурора Оленегорска поддержано гособвинение по уголовному делу Виноградова Ивана.

Как выяснилось, 11 августа 2016 года Виноградов был осужден за езду в пьяном виде. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что лишен водительского удостоверения, по просьбе своих друзей сел за руль автомобиля и поехал по городу, где его остановили спустя некоторое время.

Однако, после этого случая, подсудимый на путь исправления не встал, надлежащих выводов для себя не сделал и, спустя 5 месяцев вновь попался за рулем нетрезвым.

В ходе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд пришел к выводу, что поскольку ранее назначенное Виноградову наказание не оказало на него своего исправительного воздействия, то для восстановления социальной справедливости ему необходимо назначить более суровое наказание.

Приговором суда Виноградов осужден к 5 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами на срок 3 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.