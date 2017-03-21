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Любитель пьяной езды из Оленегорска сел за решетку на пять месяцев

13:1021 марта 2017Просмотров: 193

Заместителем прокурора Оленегорска поддержано гособвинение по уголовному делу Виноградова Ивана.

Как выяснилось, 11 августа 2016 года Виноградов был осужден за езду в пьяном виде. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что лишен водительского удостоверения, по просьбе своих друзей сел за руль автомобиля и поехал по городу, где его остановили спустя некоторое время.

Однако, после этого случая, подсудимый на путь исправления не встал, надлежащих выводов для себя не сделал и, спустя 5 месяцев вновь попался за рулем нетрезвым.

В ходе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд пришел к выводу, что поскольку ранее назначенное Виноградову наказание не оказало на него своего исправительного воздействия, то для восстановления социальной справедливости ему необходимо назначить более суровое наказание.

Приговором суда Виноградов осужден к 5 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами на срок 3 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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