МЧС Мурманской области готовится к грядущему паводку

Рекордные осадки этой зимы станут поводом для дополнительных волнений весной. Сегодня в МЧС Мурманской области рассказали - чего ждать от снеготаяния, и когда готовиться к паводку.

Эта зима стала испытанием для дорожных служб Мурманской области, а так же сил МЧС. Из-за метелей регулярно перекрываются дороги на Териберку, Заполярный и Никель. В подобном случае организуются стационарные пункты обогрева и питания. Сложностей из-за перекрытий в этом году удалось избежать, но снег будет создавать проблемы и в будущем, когда начнёт таять. В этом году его количество по области оценивается в 120-140 процентов от нормы.



Александр Фролов, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Мурманской области: «У нас традиционно слабое место это Варзуга. Сельское поселение Варзуга - там за счёт сложного рельефа реки Варзуги, двух порогов Морского и Собачьего, там иногда получаются заторные и зажорные явления».



По оценкам специалистов - проблем с ледоходом на реках Кольского полуострова в этом году быть не должно. Конкретно об этом можно будет говорить только в конце апреля, когда гидрометцентр даст прогноз по погоде.

Ещё одна проблема, которая возникла из-за обильных снегопадов - высокая лавинная опасность в Хибинах. В этом году число принудительных спусков - рекордное. Такие мероприятия могут проводить по несколько раз в неделю. Тем не менее, без жертв не обходится, уже в этом году в горах гибли люди. Как показывает статистика - по собственной вине.



Александр Фролов, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Мурманской области: «Вышел за трассу - нарушил правила, дальше как в детском стихотворении: «Трусы, рубаха лежат на песке, никто не плывёт по опасной реке». Т.е., если написано «нельзя плавать, крокодилы», а там «нельзя кататься, лавина», то надо прислушаться и этого не делать!»



В МЧС настоятельно не рекомендуют выходить за пределы проверенного маршрута, а так же искать экстремальные участки для скоростного спуска с горы, необорудованного как горнолыжная трасса.