Прогноз погоды по Мурманской области на 22 марта

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на юге области умеренный снег, поземок, днем небольшой, в отдельных районах умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер южный 6-11 м/с, на юге области юго-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днем от -3 до +2°. Гололедица.
Прогноз погоды на 22 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-5..-7
|
-1..+1
|
снег
|
снег
|
Умба
|
-5..-7
|
0..-2
|
небольшой снег
|
снег
|
Полярные Зори
|
-5..-7
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-5..-7
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-7..-9
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-5..-7
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-9..-11
|
-1..+1
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-13..-15
|
-1..+1
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-7..-9
|
-1..+1
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Никель
|
-6..-8
|
-1..+1
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-6..-8
|
-1..+1
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-6..-8
|
-1..+1
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-6..-8
|
-1..+1
|
без осадков
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 22 марта
|
Температура воздуха
|
утром -5..-7
|
днем -1..+1
|
вечером -1..+1
|
Осадки
|
без осадков
|
небольшой снег
|
небольшой снег