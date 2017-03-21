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Прогноз погоды по Мурманской области на 22 марта

12:2021 марта 2017Просмотров: 156

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на юге области умеренный снег, поземок, днем небольшой, в отдельных районах умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер южный 6-11 м/с, на юге области юго-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днем от -3 до +2°. Гололедица.

Прогноз погоды на 22 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-5..-7

-1..+1

снег

снег

Умба

-5..-7

0..-2

небольшой снег

снег

Полярные Зори

-5..-7

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-5..-7

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-7..-9

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-5..-7

0..+2

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-9..-11

-1..+1

без осадков

небольшой снег

Ловозеро

-13..-15

-1..+1

без осадков

небольшой снег

Оленегорск

-7..-9

-1..+1

без осадков

небольшой снег

Никель

-6..-8

-1..+1

без осадков

без осадков

Заполярный

-6..-8

-1..+1

без осадков

без осадков

Североморск

-6..-8

-1..+1

без осадков

небольшой снег

Мурманск

-6..-8

-1..+1

без осадков

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 22 марта

Температура воздуха

утром -5..-7

днем -1..+1

вечером -1..+1

Осадки

без осадков

небольшой снег

небольшой снег
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