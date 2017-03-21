Прогноз погоды по Мурманской области на 22 марта

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, на юге области умеренный снег, поземок, днем небольшой, в отдельных районах умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер южный 6-11 м/с, на юге области юго-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днем от -3 до +2°. Гололедица.

Прогноз погоды на 22 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -5..-7 -1..+1 снег снег Умба -5..-7 0..-2 небольшой снег снег Полярные Зори -5..-7 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Апатиты -5..-7 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Кировск -7..-9 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Ковдор -5..-7 0..+2 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -9..-11 -1..+1 без осадков небольшой снег Ловозеро -13..-15 -1..+1 без осадков небольшой снег Оленегорск -7..-9 -1..+1 без осадков небольшой снег Никель -6..-8 -1..+1 без осадков без осадков Заполярный -6..-8 -1..+1 без осадков без осадков Североморск -6..-8 -1..+1 без осадков небольшой снег Мурманск -6..-8 -1..+1 без осадков небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 22 марта