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Противолодочный корабль «Брест» выполнил учебные стрельбы из артиллерийских орудий

13:2021 марта 2017Просмотров: 112

Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Брест» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в прибрежных полигонах в Баренцевом море.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морских и воздушных целей с различных дистанций, высот и направлений.

Экипаж МПК «Брест» также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

После выполнения артиллерийских стрельб моряки-противолодочники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота форсировали условное минное заграждение с выполнением стрельбы по плавающей мине комплексом АК-630, сообщает пресс-служба СФ.

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