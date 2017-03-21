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Спортсмены из Мончегорска и Петрозаводска - чемпионы Праздника Севера по горнолыжному спорту

12:1521 марта 2017Просмотров: 140

В Кировске на снежных трассах комплекса «Большой Вудъявр» завершились соревнования по горнолыжному спорту 83-го традиционного Праздника Севера. Это был второй этап состязаний. Первый, напомним, состоялся в Полярных Зорях.

Из-за штормовой погоды в столице Хибин старты, в которых участвовали 40 спортсменов из городов области, а также Карелии и Подмосковья, пришлось перенести на два дня позже.

В мужском супергиганте золотую медаль завоевал апатитчанин Олег Власов. Серебряным призёром стал хозяин снежных трасс Демьян Чистов. Бронзовым – мончегорец Кирилл Пушкарёв.

У женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Нина Кузнецова из Мончегорска. На вторую – Александра Болдина из Петрозаводска. На третью подруга Кузнецовой по команде Мария Крайковская.

В суперкомбинации у мужчин победу одержал Олег Власов. «Серебро» и «бронза» достались представителям города металлургов Илье Рагуеву и Кириллу Пушкарёву.

У прекрасного пола первенствовала Нина Кузнецова. Второе и третье места заняли Болдина Александра и Крайковская Мария.

По результатам четырех дисциплин абсолютными чемпионами Полярной Олимпиады стали мончегорец Илья Рагуев и петрозаводчанка Александра Болдина, сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. 

     

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