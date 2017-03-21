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В Кировске сегодня спускают лавины

13:4221 марта 2017Просмотров: 108

В главном горном массиве Кольского полуострова сохраняется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности). Это значит, что возможно обрушение при незначительной дополнительной нагрузке.

Сегодня работы по принудительному спуску лавин запланированы на промплощадке предприятия «Апатит» с 12 до 18 часов.

Недопустимо нахождение людей и транспортных средств в опасной зоне проведения работ, в том числе на открытой местности участков основной и объездной автомобильных дорог.

Родителям необходимо обеспечить контроль места нахождения детей.

Спасатели регионального МЧС России просят воздержаться от выхода в горы с учетом сложившихся неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

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