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Житель Кандалакши, обвиняемый в смерти ребенка, предстанет перед судом

11:1521 марта 2017Просмотров: 149

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Кандалакши Мурманской области. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 30 декабря 2016 года около 12 часов жительница города Кандалакши, являющаяся матерью трех малолетних детей, оставила их под присмотром своего знакомого, находившегося в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, а сама покинула квартиру.

Мужчина, находясь вместе с детьми в квартире, положил тлеющую сигарету в пустую пачку и оставил ее на диване, после чего пошел спать в другую комнату квартиры.    

В результате действий обвиняемого, в квартире возник пожар, в результате которого ребенок 2015 года рождения, получил острое отравление окисью углерода, которое повлекло наступление смерти.

Других детей удалось вывести из квартиры.

На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном молодой человек признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд  для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

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