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Хочешь кататься – покупай полис! Туристов-горнолыжников обяжут страховать жизнь и здоровье

08:0222 марта 2017Просмотров: 99

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам до конца текущего года проработать вопрос о введении обязательного страхования жизни и здоровья туристов на горнолыжных курортах, сообщает rg.ru.

 Поручение было дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое прошло в начале марта в Ессентуках.

На сегодняшний день в России нет обязательного страхования туристов, путешествующих внутри страны. В большинстве случаев для получения медицинской помощи используется стандартный полис ОМС. Тем не менее, он не может покрыть все риски, связанные со здоровьем. 

При этом добровольные страховки, несмотря на многочисленные страховые случаи, не пользуются особым расположением у россиян. Отправляясь на отдых, мало кто хочет думать о негативных моментах, которые могут там произойти.

 Напомним, что для выезжающих за рубеж с прошлого года установлен минимальный размер страховой суммы по добровольному полису страхования. Он равен 2 миллионам рублей. Если же турист отказывается от приобретения страховки, то все расходы по лечению и возвращению его из-за рубежа ложатся исключительно на него самого. 

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