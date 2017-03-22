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Ищут по всей стране. Наш бывший коллега Михаил Нагибин пропал без вести

20:0622 марта 2017Просмотров: 3480

Полиция всей страны ищет нашего бывшего коллегу, корреспондента ТВ-21, Михаила Нагибина. В ноябре прошлого года он пропал без вести, а совсем недавно его объявили в федеральный розыск.

Михаил Нагибин трудился в редакции программы «Наше утро». Он был и автором сюжетов, и ведущим, будил всю область более пяти лет.

Эльвира Серга, главный редактор телеканала ТВ-21: «Я была шеф-редактором программы «Наше утро», когда Миша пришел на работу, по сути я его и брала на работу. Мне очень понравился этот молодой человек, я обратила внимание какой он живой, какой он глубокий, там такие глаза, что можно утонуть в них было».

Мария Фрейман, шеф-редактор программы «Наше утро»: «В кадре Миша был такой отчаянный гусар, весельчак, но, на самом деле, он достаточно сложный человек, очень много приходилось ссориться за кадром, чтоб прийти к какому-то мнению».

Мария Фрейман и Михаил Нагибин практически всегда вели «Наше утро» вместе. За кадром общались, дружили, переписывались.

В этот день Миша последний раз вышел с Марией на связь, поздравил с днем рожденья, а 18 октября удалил все странички в социальных сетях, ни один из его телефонных номеров не отвечает.

Мария Фрейман, шеф-редактор программы «Наше утро»: «Все, что мы знали, их было достаточно много, потому что он много путешествовал, много сим-карт, они все замолчали. И вот с 18 октября нет никакой информации о нем, вообще ноль».

Полтора года назад Михаил Нагибин переехал в Ивановскую область, какое-то время жил в городе Шуя, а потом пропал.

Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области: «Сотрудники полиции Ивановской области проводили первоначальные оперативно-розыскные мероприятия, однако найти пропавшего человека не удалось, в связи с чем Михаил Владимирович был объявлен в федеральный розыск».

Всем, кто знает о местонахождении Михаила Нагибина или мог видеть его, просьба звонить в редакцию ТВ-21 или в полицию по телефону 02.

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