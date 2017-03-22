Наркополицейские задержали мурманчачанина с порошком, ложкой и шприцем в кармане

В биографии - несколько судимостей, при себе - порошок. В Мурманске полицейские поймали мужчину с наркотиками в кармане.

При себе - свертки с порошком, ложка и шприц. 30-летнеего мурманчанина задержали наркополицейские при поддержке бойцов ОМОН. Он сидел в машине, припаркованной около дома на Верхнеростинском шоссе. Обыск провели уже в отделе полиции. Изъятый порошок направили на экспертизу. Специалисты выяснили - это смесь синтетических наркотиков общей массой 17 сотых грамма. В отношении подозреваемого, который ранее был уже неоднократно судим, возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.