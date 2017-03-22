С чем лучше не кушать селёдку и когда построят новые суда?

Общее море и общие задачи. Сегодня в Мурманске открылась четвёртая международная конференция «Рыболовство в Арктике». Главная тема - взаимодействие рыбаков и судостроителей России, Норвегии, Дании, Польши и других стран. Где будут строить новые суда, и с чем лучше не есть селёдку - в материале, который к эфиру подготовила я и наш телеоператор Константин Кабанец.

Тесной дружбе рыбаков Норвегии и России, каждый год закрепляемой соглашением- 10 лет. В документе - планы по совместной работе, где, прежде всего -обмен опытом - чем ловить рыбу и как развивать аквакультуру, например. Строить же новые маломерные суда будут в России, е в городе Рыбинске.



Анатолий Евенко, председатель правления «Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана»: «Мы год назад тоже подписали соглашение. А сейчас уже вышли на практическое воплощение, на предконтрактную работу. В этом году они приехали, и мы определили линейку строительства судов, у нас уже просматривается линейка из трёх судов».



Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области: «Забудьте вы все про Норвегию. Федеральный закон предписывает строительство только на российской территории. Проект задуман так, чтобы рабочие места были обеспечены только на нашей территории».

В производстве металла и его нарезке - мы большие молодцы, но оборудование для судов - всё-таки будем закупать в Норвегии. Но здесь же есть федеральный вектор -снижать процент иностранной начинки. Сейчас средний возраст судов в регионе - 28 лет и в скором времени они отправятся на иголки. Международная конференция хорошая площадка для начала новых деловых отношений между судостроителями и судоходами.



Деловые встречи, пленарные заседания - это всё в конференц-залах. А здесь результат - дары моря готовые к употреблению. Треска, сельдь, сёмга. Но чтобы попасть сюда на стол рыба проделала длинный путь.



Судно построили, рыбаки вышли в море, привезли на берег улов и в итоге - каждая 6-тонна рыбной продукции в России - из нашего региона. Свежие деликатесы - идеальны для полёта гастрономической мысли. Эти люди знают, с какими продуктами дружат в тарелке икра, водоросли и разные виды рыбы.



Василий Волченко, доцент кафедры пищевых производств: «Запретов то больших и нет. Разве что рыбу с молоком не нужно сочетать. Наши исследования показывают, что рыба сочетается практически со всем. Единственное нужно помнить, что если не обращать внимание на специфичный запах и привкус, то можно получить всё что угодно».



Промышленным рыболовством в нашем регионе занимаются больше ста предприятий, 40 береговых рыбофабрик. И практически везде нужны технологи.



Владимир Гроховский, заведующий кафедрой технологий пищевых производств МГТУ: «Они организовывают собственные предприятия, потому, что запаса знаний и опыта, который они приобретают к четвёртому, пятому, году обучения вполне хватает, поэтому, мы не жалуемся на трудоустройство своих выпускников».



Пока обсуждаются проблемы, вопросы и задачи высокого уровня, рядового мурманчанина волнует вопрос - будет ли рыба в магазинах города? Станет ли она доступнее.



Юрий Задворный, руководитель рыбопромысловой компании: «И рыба будет, и новые рабочие места будут. Я сегодня в своём выступлении скажу об этом, что новые пароходы - это красиво, но они дают и новые, высокооплачиваемые рабочие места. Это то, что волнует наших людей, наших моряков».



На конференцию приехали судостроители и моряки Дании, Исландии, Финляндии, и конечно Норвегии. Это страна, к слову, лидер международного морского судоходства. По-соседски мы многому от них научились. Например, на законодательном уровне добиваться изменений. Ранее, норвежский пример разбудил интерес к ловле в 12-ой мильной зоне. Сейчас - заговорили о 6-ти мильной, чтобы рыбаки могли продавать свой улов.



Хьель Ингебригетен, руководитель союза рыбаков Норвегии: «В Норвегии организована система сбыта, существуют организации по сбыту рыбы, которые своего рода представляют гарантии тому, что рыбак получит свои деньги за рыбу. Это всё прописано в законе».



Обмен мнениями и опытом, идеями и сомнениями. Общение коллег, пусть и на разных языках всегда приводит к положительным результатам.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Мы надеемся, что на динамике обновления флота положительно скажутся меры господдержки, которые разрабатываются и принимаются на федеральном уровне».



Первый день носил практически-деловой характер, с обеда до вечера длились выступления участников. Завтра центральной темой конференции станут научные проблемы и задачи рыбопромысловой отрасли.