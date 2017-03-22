Скалодром в апатитском спортивном комплексе «Атлет» небезопасен для тренировок

Апатитской прокуратурой проведена проверка соблюдения закона об охране жизни, здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних в Физкультурно-спортивном комплексе «Атлет».

Спорт-центр «Атлет» оказывает услуги по предоставлению гражданам, в том числе детям, скалодрома для проведения спортивных мероприятий в большом спортивном зале дворца спорта.

Однако, как установила првоерка, в местах примыкания скалодрома к несущим конструкциям здания имеются значительные дефекты в виде трещин по всему периметру стен от второго до четвертого этажа здания.

При этом в МАУ ФСК «Атлет» запланированы очередные занятия по скалолазанию.

Однако, проведение мероприятий может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Директору спортивного комплекса объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.