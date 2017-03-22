Скандал в Мурманске. Судьба медкабинетов в школах под вопросом

Очередной скандал в Мурманске или кто «подкинул» яблоко раздора? Медкабинеты в школах и детских садах региона могут закрыть. Минобразования, Минздрав и Роспотребнадзор сегодня шумно выясняли отношения за круглым столом. Сергей Неверович и Сергей Ломако выслушали все мнения на этот счёт.

Вот он - документ раздора. Приказ №150 министерства здравоохранения Мурманской области за подписью министра Перетрухина. Он и определяет, при каких условиях помощь детям будут оказывать в медкабинетах в школах и садиках, а при каких кабинет работать не будет и мальчишкам и девчонкам придется самим бежать до ближайшей поликлиники.



Парадокс в том, что фактически теперь может быть закрыт практически каждый медкабинет в школе. Если не хватает медработника, если помещение не соответствует установленным нормам. Прецедент уже есть. Идет судебное разбирательство по поводу медкабинета в городской школе, которому до установленной нормативом площади не хватает полутора метров. По данным Роспотребнадзора, в подобном положении 86% всех школьных медкабинетов региона.



Лена Лукичева, руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области: «Будут ли остальные 86% кабинетов завтра работать, если решение суда будет вдруг в пользу министерства здравоохранения Мурманской области. Или же мы остановимся на нашей тактике».



А тактику эту разъяснил, по словам Лены Лукичевой, главный государственный санитарный врач России. Оказывается, неправомерно предъявлять требования по площадям тем образовательным учреждениям, которые построены по старым проектам.



Лена Лукичева, руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области: «Министерство здравоохранения Мурманской области поставило себя выше главного государственного санитарного врача. Вот здесь я думаю они должны немножечко подумать и посмотреть что в их учреждениях делается. Я уже провела консультации в нашей федеральной службе. Они крайне вообще озадачены таким невзвешенным решением нашего министерства здравоохранения. Мы дойдем вплоть до верховного суда. Нас там поддержит федеральная служба».



Кстати сам министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин, сегодня на эту встречу не пришел. Зато присутствовала зам. губернатора Мурманской области Инна Погребняк. Она отвечает за социальную политику в регионе.



Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области: «Кабинеты продолжат свою работу во время прохождения формальностей, или нет? - Я скажу так, их на это время никто не закрывает. Другое дело, что если они не оборудованы как нужно и у них не получена лицензия на осуществление вот этой медицинской помощи, официально министерство здравоохранения и учреждения медицинские не могут направить туда своего медработника на постоянное место работы. Но это не значит, что помощь при необходимости ребенку не будет оказана. Если там не будет работника, то кто окажет помощь? - Приедет скорая».



То есть кабинет есть, но врача нет. Ситуация странная. И главное, где логика? Достоверно одно: требования Закона по сути сейчас выполняют формально. Школы вроде бы кабинеты выделили, но врачи в них работают где раз в неделю, где два… Есть школы, где врач принимает не более 2-х часов. Такая чехарда порядком надоела директорам.



Юрий Гугин, директор школы №49 города Мурманска: «Когда медик находится рядом это всегда удобно. Естественно мы пользуемся услугами скорой помощи в период отсутствия медицинского работника, в экстренных случаях пользуемся медицинской помощью, даем рекомендации обратиться в поликлиники. Когда медик находится рядом, это уже преимущество любого образовательного учреждения. Когда помощь будет оказана в том месте, где находится ребенок».

Борис Коган, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области: «Если учебный процесс в школе идет с 8 утра до 17, то в это время, там должен быть медицинский работник. Если хотите я приведу живые примеры, когда присутствие этого работника спасло ребенка».



А ведь есть и исключения. В школах одного из округов Мурманска медкабинет работает каждый день, с понедельника по субботу.



Андрей Чернев, депутат Мурманской областной думы: «Лишь только в Первомайском округе обеспеченность медицинскими работниками 6 из 6. А знаете почему? Потому что там был летальный исход и есть предписание прокуратуры об оказании постоянной медицинской помощи».



Это волевое решение было принято ценой человеческой жизни. Жизни ребенка, которому просто не успели помочь врачи. И все же: оставлять в школах медкабинеты или нет? Спор длился несколько часов, к единому мнению так и не пришли. В ближайшие дни проблему обсудят на заседании Думы.