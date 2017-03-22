Услугами Росреестра в Мурманской области за месяц воспользовались около 9 тысяч человек

В Мурманской области с 9 января по 9 февраля управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии рассмотрело 531 заявление на кадастровый учет и 8187 заявлений о государственной регистрации прав.

Также рассмотрено 39 заявлений о единой процедуре, по которой кадастровый учет и регистрация прав осуществляются одновременно.

Возможность одновременной подачи заявления на регистрацию прав и кадастровый учет предусмотрена вступившим в силу с 1 января Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», сообщает Вестник СЗФО.

За этот же период в соответствии выдано 53 762 сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).