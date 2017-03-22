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В Америке придумали новый способ борьбы с автомобильными пробками

16:3022 марта 2017Просмотров: 214

По словам создателей, «Hum Rider» – это ответ на современные проблемы с автомобильными пробками.

Новинка выглядит как обычный Jeep Cherokee Wagon, но когда необходимо объехать пробки -  кузов автомобиля поднимается почти на три метра, колеса разъезжаются в стороны и таким образом дают возможность объехать машины, стоящие бампер к бамперу, сообщает Mashable.  

«Во многих смыслах «Hum Rider» - метафора, которая превращает обычную езду в экстраординарную. И мы проиллюстрировали ее, создав сумасшедший автомобиль, который может ездить над другими участниками дорожного движения», говорит Jay Jaffin, вице-президент Verizon по маркетингу.  

Стоимость автомобиля разработчики не сообщают. 

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