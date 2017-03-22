В Кильдинстрое сотрудники Росгвардии помогли полицейским поймать грабителя

В ходе розыска, сотрудниками ОВО Росгвардии по Кольскому району совместно с оперативниками был задержан ранее не судимый мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в хищении планшета из квартиры.

Ориентировка на розыск была передана сотрудникам Росгвардии после того, как с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, кто мог украсть планшетный компьютер.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны в ходе отработки возможных мест пребывания подозреваемого, задержал подозреваемого по месту жительства и доставил его в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Кильдинстроя грозит до 4 лет заключения