16+
"
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Кильдинстрое сотрудники Росгвардии помогли полицейским поймать грабителя

13:2822 марта 2017Просмотров: 107

В ходе розыска, сотрудниками ОВО Росгвардии по Кольскому району совместно с оперативниками был задержан ранее не судимый мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в хищении планшета из квартиры.

Ориентировка на розыск была передана сотрудникам Росгвардии после того, как с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, кто мог украсть планшетный компьютер.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны в ходе отработки возможных мест пребывания подозреваемого, задержал подозреваемого по месту жительства и доставил его в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Кильдинстроя грозит до 4 лет заключения

 

Читайте также
Страховщики продали более одного миллиона электронных полисов ОСАГОВ Мурманске муж пообещал супруге лишить ее жизниНа Октябрьской железной дороге граффитисты раскрасили больше 1200 вагоновМурманская научная библиотека участвует в ежегодной акции «Час Земли»
В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны БогалийКолэнерго готовится в весеннему паводку в Мурманской областиСкалодром в апатитском спортивном комплексе «Атлет» небезопасен для тренировокВласти Финляндии и США обсудили «российскую агрессию»Как выглядит Марс? Финский режиссёр смонтировал тысячи снимков красной планеты в один роликПолиция разыскивает пропавшую без вести девушку
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  