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В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий

13:5822 марта 2017Просмотров: 84

Сегодня в Долине Уюта состоялась церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону на Кубок Анны Богалий. Юных биатлонистов, их тренеров и болельщиков приветствовали губернатор Мурманской области Марина Ковтун и инициатор турнира – прославленная спортсменка Анна Богалий.

Глава региона в приветственном слове отметила, что мурманчане счастливы называть Анну Богалий своей землячкой. Ведь именно в Мурманске двукратная Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира делала свои первые шаги в спорте.

«Это большая честь – проводить финальный Кубок на трассах Долины Уюта, где Анна Богалий ковала своё спортивное мастерство и сегодня ставит на крыло молодых спортсменов», – подчеркнула Марина Ковтун.

Глава региона пожелала юным участникам соревнований веры в себя и свою мечту.

В напутствии двукратной Олимпийской чемпионки прозвучали пожелания каждому спортсмену победы над собой и умения управлять своими эмоциями.

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