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В районе строительства Крымского моста найдена часть древней статуи

11:0022 марта 2017Просмотров: 162

В Керченской бухте у мыса Ак-Бурун обнаружен артефакт, претендующий на уникальность.

В ходе подводных раскопок скопления древней керамики в районе строительства Крымского мостанайден крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, – вероятно, изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи.

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», — цитирует его инфоцентр «Крымский мост».

В районе, где была сделана находка, работают две водолазных станции. Раскопки ведутся вручную, чтобы снизить риск повреждений объектов. Археологи планируют завершить раскопки у мыса Ак-Бурун к лету, а найденные экспонаты передать в фонды Восточно-Крымского историко-культурногомузея-заповедника, информирует Крымский мост.

Фото: Крымский мост

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