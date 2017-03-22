В селе Ловозеро отметят Праздник Севера и традиционный День Оленевода

Мероприятие проводится с целью сохранения и развития национальных культур народов Севера, популяризации зимних национальных видов спорта, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также творческой инициативны населения района.
Программа праздника обширная и доступная для всех желающих. На стадионе будут установлены национальные жилища саамов – куваксы, под пологом которых разместится красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера, и палатки с горячим питанием, пройдут выступления фольклорных коллективов.
Каждый может попробовать свои силы на лыжной трассе, почувствовать себя оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в силе и сноровке, вступив в бой с соперником по национальной борьбе. И, конечно же, поболеть за профессиональных оленеводов, соревнующихся в гонках на оленьих упряжках.
Программа праздника:
25 марта (суббота) с. Ловозеро (стадион)
10.00 - турнир по зимнему футболу;
11.00 - товарищеская встреча по хоккею;
12.00 - торжественное открытие Праздника Севера, начало концертной программы, открытие выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»;
12.30 - гонки оленьих упряжек на дистанции 3200м (мужчины, женщины), на дистанции 1600 м (юноши -упряжка);
- лыжные гонки: 3, 5 км (мужчины), 1,2, 3 км (женщины);
- соревнования по национальным видам спорта.
15.00 - церемония награждения победителей и призеров в соревнованиях по национальным видам спорта (за исключением гонок оленьих упряжек), лыжным гонкам;
- церемония награждения победителей и призеров в турнире по зимнему футболу и товарищеской встрече по хоккею.
26 марта (воскресенье) с. Ловозеро (стадион)
10.00 - гонки оленьих упряжек на дистанции 1600м (мужчины, юноши (керёжа), женщины), буксировка на лыжах за оленем на дистанции 1600м (мужчины);
11.00 - показательные выступление клуба по мотокроссу «СКИФ»;
15.30 - церемония награждение победителей соревнований в гонках на оленьих упряжках. Закрытие Праздника Севера.