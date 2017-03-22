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В селе Ловозеро отметят Праздник Севера и традиционный День Оленевода

12:3022 марта 2017Просмотров: 331

В селе Ловозеро состоится 83-ый открытый районный Праздник Севера и традиционный День Оленевода.

Мероприятие проводится с целью сохранения и развития национальных культур народов Севера, популяризации зимних национальных видов спорта, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также творческой инициативны населения района.

Программа праздника обширная и доступная для всех желающих. На стадионе будут установлены национальные жилища саамов – куваксы, под пологом которых разместится красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера, и палатки с горячим питанием, пройдут выступления фольклорных коллективов.

Каждый может попробовать свои силы на лыжной трассе, почувствовать себя оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в силе и сноровке, вступив в бой с соперником по национальной борьбе. И, конечно же, поболеть за профессиональных оленеводов, соревнующихся в гонках на оленьих упряжках.

Программа праздника:

25 марта (суббота) с. Ловозеро (стадион)

10.00 - турнир по зимнему футболу;

11.00 - товарищеская встреча по хоккею;

12.00 - торжественное открытие Праздника Севера, начало концертной программы, открытие выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»;

12.30 - гонки оленьих упряжек на дистанции 3200м (мужчины, женщины), на дистанции 1600 м (юноши -упряжка);

- лыжные гонки: 3, 5 км (мужчины), 1,2, 3 км (женщины);

- соревнования по национальным видам спорта.

15.00 - церемония награждения победителей и призеров в соревнованиях по национальным видам спорта (за исключением гонок оленьих упряжек), лыжным гонкам;

- церемония награждения победителей и призеров в турнире по зимнему футболу и товарищеской встрече по хоккею.

26 марта (воскресенье) с. Ловозеро (стадион)

10.00 - гонки оленьих упряжек на дистанции 1600м (мужчины, юноши (керёжа), женщины), буксировка на лыжах за оленем на дистанции 1600м (мужчины);

11.00 - показательные выступление клуба по мотокроссу «СКИФ»;

15.30 - церемония награждение победителей соревнований в гонках на оленьих упряжках. Закрытие Праздника Севера. 

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