Завтра в Мурманской области облачная с прояснениями погода. Небольшой снег

Прогноз погоды по Мурманской области на 23 марта

Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 23 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -1..-3 0..+2 снег небольшой снег Умба -1..-3 0..+2 снег небольшой снег Полярные Зори -1..-3 0..+2 снег небольшой снег Апатиты -2..-4 +1..+3 снег небольшой снег Кировск -2..-4 +1..+3 снег небольшой снег Ковдор -2..-4 +1..+3 снег небольшой снег Мончегорск -2..-4 0..+2 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Ловозеро -2..-4 +1..+3 снег небольшой снег Оленегорск -2..-4 +1..+3 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Никель -1..-3 0..+2 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег Заполярный -1..-3 0..+2 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег Североморск -1..-3 0..+2 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег Мурманск -1..-3 0..+2 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 марта

Температура воздуха утром -1..-3 днем 0 ..+2 вечером 0..+2 Осадки небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег

Прогноз погоды по Мурманской области на 23 марта