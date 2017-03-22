Завтра в Мурманской области облачная с прояснениями погода. Небольшой снег

Прогноз погоды по Мурманской области на 23 марта
Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 23 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-1..-3
|
0..+2
|
снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-1..-3
|
0..+2
|
снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-1..-3
|
0..+2
|
снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-2..-4
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-2..-4
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-2..-4
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-2..-4
|
0..+2
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Ловозеро
|
-2..-4
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-2..-4
|
+1..+3
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Никель
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Заполярный
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Североморск
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Мурманск
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 марта
|
Температура воздуха
|
утром -1..-3
|
днем 0 ..+2
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
Прогноз погоды по Мурманской области на 23 марта