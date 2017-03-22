16+
"
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Завтра в Мурманской области облачная с прояснениями погода. Небольшой снег

13:0822 марта 2017Просмотров: 88

Прогноз погоды по Мурманской области на 23 марта

 

Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.

 

Прогноз погоды на 23 марта по городам области

 

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..-3

0..+2

снег

небольшой снег

Умба

-1..-3

0..+2

снег

небольшой снег

Полярные Зори

-1..-3

0..+2

 снег

небольшой снег

Апатиты

-2..-4

+1..+3

снег

небольшой снег

Кировск

-2..-4

+1..+3

 снег

небольшой снег

Ковдор

-2..-4

+1..+3

 снег

небольшой снег

Мончегорск

-2..-4

0..+2

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Ловозеро

-2..-4

+1..+3

снег

небольшой снег

Оленегорск

-2..-4

+1..+3

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Никель

-1..-3

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

Заполярный

-1..-3

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

Североморск

-1..-3

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

Мурманск

-1..-3

0..+2

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 марта

 

Температура воздуха

утром -1..-3

днем 0 ..+2

вечером 0..+2

Осадки

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

Прогноз погоды по Мурманской области на 23 марта

 

Читайте также
Страховщики продали более одного миллиона электронных полисов ОСАГОВ Мурманске муж пообещал супруге лишить ее жизниНа Октябрьской железной дороге граффитисты раскрасили больше 1200 вагоновМурманская научная библиотека участвует в ежегодной акции «Час Земли»
В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны БогалийКолэнерго готовится в весеннему паводку в Мурманской областиСкалодром в апатитском спортивном комплексе «Атлет» небезопасен для тренировокВ Кильдинстрое сотрудники Росгвардии помогли полицейским поймать грабителяВласти Финляндии и США обсудили «российскую агрессию»Как выглядит Марс? Финский режиссёр смонтировал тысячи снимков красной планеты в один ролик
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  