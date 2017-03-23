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Экипажи палубной авиации Северного флота начали первые тренировки после возвращения из Сирии

10:4523 марта 2017Просмотров: 149

Лётчики палубной авиации Северного флота провели первые после возвращения из Сирии тренировочные полёты. В воздух над Кольским полуостровом поднялись истребители Су-33.

Лётные экипажи выполнили задачи одиночного пилотирования, а так же взаимодействие в группе. Отработали тактику ведения воздушного боя и нанесения ударов по наземным объектам с различных высот.

Сейчас лётчики-истребители Северного флота совершают тренировочные полёты без оружия для совершенствования навыков пилотирования.

Выполнение боевых упражнений с применением вооружения предусмотрено во время будущих курсов подготовки.

Также запланированы тренировки взлётов и посадок на тренажёре НИТКА, который имитирует взлётно-посадочную палубу «Адмирала Кузнецова».

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