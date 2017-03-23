Прогноз погоды по Мурманской области на 24 марта

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер западный, северо-западный на юге области 8-13 м/с, на севере 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -10°, днем от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 24 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -2..-4 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Умба -2..-4 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Полярные Зори -2..-4 0..+2 снег небольшой мокрый снег Апатиты -3..-5 -1..+1 снег небольшой мокрый снег Кировск -2..-4 -1..+1 небольшой снег небольшой мокрый снег Ковдор -3..-5 -1..+1 небольшой снег мокрый снег Мончегорск -3..-5 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Ловозеро -3..-5 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -3..-5 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Никель -1..-3 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Заполярный -1..-3 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Североморск -1..-3 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Мурманск -1..-3 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 марта