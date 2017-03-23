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Прогноз погоды по Мурманской области на 24 марта

15:1823 марта 2017Просмотров: 211

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер западный, северо-западный на юге области 8-13 м/с, на севере 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -10°, днем от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 24 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-2..-4

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Умба

-2..-4

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый  снег

Полярные Зори

-2..-4

0..+2

снег

небольшой мокрый снег

Апатиты

-3..-5

-1..+1

снег

небольшой мокрый  снег

Кировск

-2..-4

-1..+1

 небольшой снег

небольшой мокрый снег

Ковдор

-3..-5

-1..+1

небольшой снег

мокрый снег

Мончегорск

-3..-5

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Ловозеро

-3..-5

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-3..-5

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-1..-3

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Заполярный

-1..-3

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Североморск

-1..-3

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Мурманск

-1..-3

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 марта

Температура воздуха

утром -1..-3

днем 0 ..+2

вечером 0..+2

Осадки

небольшой снег

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег
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