Прогноз погоды по Мурманской области на 24 марта

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер западный, северо-западный на юге области 8-13 м/с, на севере 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -10°, днем от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 24 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-2..-4
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Умба
|
-2..-4
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-2..-4
|
0..+2
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Апатиты
|
-3..-5
|
-1..+1
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Кировск
|
-2..-4
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ковдор
|
-3..-5
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
мокрый снег
|
Мончегорск
|
-3..-5
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ловозеро
|
-3..-5
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-3..-5
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Заполярный
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Североморск
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мурманск
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 марта
|
Температура воздуха
|
утром -1..-3
|
днем 0 ..+2
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег