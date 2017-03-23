Пропавших рыбаков из Видяево обнаружили в Мотовском заливе

Двух рыбаков из Видяево нашли живыми и невредимыми. Дрейфующую лодку с людьми обнаружили спасатели Северного экспедиционного отряда Росрыболовства, которые проводили поисковую операцию. Несмотря на сутки, проведенные в море в борьбе за жизнь, оба приятеля здоровы и в хорошем настроении. В этом убедились наши корреспонденты: Наталья Алексеенко и Сергей Расюк.

На причале в Ура-Губе дежурит жена одного из рыбаков - Светлана Бобрецова. Мечтает как можно скорее встретить и обнять мужа. За сутки, пока ничего не знала о его судьбе, чуть с ума не сошла. Примчалась из Видяево, как только сообщили, что его вместе с другом нашли.



Светлана Бобрецова: «До сих пор не было ничего известно. Вот сейчас на радостях сообщили, что идут, подходят. Ругаться будете, когда придет? Нет, не буду никогда ругаться. Счастье-то какое, что живы все».



Светлана говорит: рыбачит муж регулярно. Но впервые рыбалка получилась такой экстремальной.



Сейчас мы двигаемся по направлению к тому судну, на котором находятся спасенные рыбаки - уставшие, замерзшие, но главное - живые. Очень скоро сможем с ними пообщаться.



Приятели отправились на рыбалку на резиновой моторной лодке. Вышли из Видяево. Должны были к вечеру вернуться, но не вернулись и на связь в условленное время не вышли. Родные и близкие забили тревогу. Утром на поиски отправилось судно «Мурманрыба» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Через три с половиной часа экипаж спасателя обнаружил лодку с рыбаками в Мотовском заливе. Немудрено, что после таких приключений друзья отдыхают и отсыпаются. Измучались и замерзли. На вопросы отвечают сдержано и по делу.



Иван: «Двигатель отказал. И все. И вынесло в море открытое.

-Какие ощущение были?

Экстремальные. Да, замерзли немножко.

Вас там было двое, было у вас отчаяние?

-Нет, никакого отчаяния. Все хорошо».



Николай: «Сломался мотор и нас вынесло туда, к Рыбачьему. Страшно было? Ну да. Что предпринять пытались? Пытались выгрести, выйти, но ничего не получалось, как гребли сутки, так и гребли на месте».



Капитан спасателя «Мурманрыба» рассказывает и показывает, как шли поиски и в каком районе обнаружили дрейфующую лодку с людьми.



Владимир Чевнеров, капитан спасательного судна «Мурманрыба»: «В пяти милях от береговой черты и в семи милях от маршрута следования судов. Мы их смогли увидеть только на расстоянии 7-8 кабельтовых. Уставшие, переохлажденные, но радостные, что их спасли».



Конечно, рыбакам, которые отправляются в столь опасные путешествия, об элементарных правилах безопасности нужно думать еще на берегу. Двигатель может отказать в любой момент.



Андрей Галкин, главный капитан-наставник северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ: «Должны средства связи быть, какая-нибудь пиротехника, чтобы можно было хоть днем, хоть ночью подавать сигналы. Конечно, обязательно всем нужно сообщать, куда они пошли, если что-то у них не так. И в лодке, даже в маленькой, обязательно должны быть спасательные средства».



Большая удача, что во время поисков погода была хорошая - ни ветра, ни снега, ни тумана, видимость отличная. Важную роль сыграло и то, что спасатели Северного отряда оперативно получили информацию и хотя бы примерные координаты пропавших товарищей. И дежурное судно быстро добралось до места.



Нам пора возвращаться на берег. Спасенным рыбакам нужно еще оформить кое-какие документы и следующим катером - тоже в Ура-Губу. А потом - домой, путь куда и так сильно затянулся.