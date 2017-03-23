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Российский ученый разрабатывает супербатарею для смартфонов и автомобилей

15:3023 марта 2017Просмотров: 164

Молодой ученый Пермского университета получил грант на создание суперконденсаторов - портативных источников энергии для квадракоптеров, смартфонов и автомобилей.

Об этом сообщает информационное агентство «ТЕКСТ».

Аспирант кафедры физики твердого тела физического факультета ПГНИУ, научный сотрудник Института интегральной оптики и нанотехнологий при университете Алексей Сосунов стал победителем федеральной программы Фонда содействия инновациям «УМНИК-НТИ» и получил грант 500 000 рублей на создание суперконденсаторов на основе углеродных нанооболочек.

Разработка представляет собой высокоэффективную «батарейку», внутри которой находится наноматериал. Она отличается от литий-ионных и иных подобных батарей высокой скоростью зарядки, энергоемкостью и возможностью получать большие токи при эксплуатации.

«Сейчас суперконденсаторами занимаются и в России, и в мире. Все попытки увеличения энергоёмкости сводятся к повышению площади его обкладок. Однако в нашем проекте предлагается помимо площади обкладок увеличить диэлектрическую проницаемость сепаратора за счет применения физических свойств углеродных наноматериалов» - рассказывает молодой учёный.

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