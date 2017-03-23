В долине уюта завершились соревнования по биатлону 83-го Праздника Севера

Награды Полярной олимпиады разыграли 70 юных и взрослых стреляющих лыжников из разных городов России, а также Республики Беларусь.

В мужском спринте с двумя огневыми рубежами на 10-километровке победу одержал гость из братской республики Евгений Липай.

У женщин на дистанции 7,5 километров золотая медаль досталась мурманчанке Людмиле Карякиной.

У 16-17 летних юношей первенствовал хозяин снежных трасс Артемий Хасанкаев, у их сверстниц на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Эльмира Магомедова из областного центра.

У 18-19 летних ребят не оказалось равных гостям из братской республики Александру Мацкевичу и Наталье Карницкой.

У юниоров – представителям заполярной столицы Артёму Игнатенко и Алёне Мельниковой.

В гонке преследования с четырьмя огневыми рубежами у мужчин на дистанции 12,5 километра обладателем награды высшей пробы стал хозяин соревнований Артём Грязев.

У женщин «золото» вновь досталось Карякиной. У юных биатлонистов в возрасте 16-17 лет добились успеха мурманчане Александр Утробин и Магомедова.

У 18-19-летних – белорусы Мацкевич и Карницкая. У юниоров – Игнатенко и Мельникова.