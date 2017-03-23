16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В долине уюта завершились соревнования по биатлону 83-го Праздника Севера

17:0023 марта 2017Просмотров: 123

Награды Полярной олимпиады разыграли 70 юных и взрослых стреляющих лыжников из разных городов России, а также Республики Беларусь.

В мужском спринте с двумя огневыми рубежами на 10-километровке победу одержал гость из братской республики Евгений Липай.

У женщин на дистанции 7,5 километров золотая медаль досталась мурманчанке Людмиле Карякиной.

У 16-17 летних юношей первенствовал хозяин снежных трасс Артемий Хасанкаев, у их сверстниц на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Эльмира Магомедова из областного центра.

У 18-19 летних ребят не оказалось равных гостям из братской республики Александру Мацкевичу и Наталье Карницкой.
У юниоров – представителям заполярной столицы Артёму Игнатенко и Алёне Мельниковой.

В гонке преследования с четырьмя огневыми рубежами у мужчин на дистанции 12,5 километра обладателем награды высшей пробы стал хозяин соревнований Артём Грязев.

У женщин «золото» вновь досталось Карякиной. У юных биатлонистов в возрасте 16-17 лет добились успеха мурманчане Александр Утробин и Магомедова.

У 18-19-летних – белорусы Мацкевич и Карницкая. У юниоров – Игнатенко и Мельникова.

Читайте также
Североморский суд обязал четырёх местных жителей пройти медосмотрМистификатор, герой, писатель. Дмитрий Коржов проведет лекцию в областной научной библиотекеУ министра культуры России появилась персональная страничка ВконтактеС 1 июля в России планируют начать выдавать электронные паспорта на транспортные средства
В Мурманске появится электронный ресурс о необыкновенных местах Кольского СевераРоссийский ученый разрабатывает супербатарею для смартфонов и автомобилейПрогноз погоды по Мурманской области на 24 мартаДелегация Мурманской области участвует в форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РоссииОленегорская прокуратура добивается закрытия сайтов пропагандирующих терроризмВ Мурманской области пропал человек
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  