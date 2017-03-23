В Кировске появился большой бизнес-центр

Теперь снять отличный офис в центре Кировска по привлекательной цене стало очень просто. В городе появился большой бизнес центр. Подробности в нашем следующем материале.

На улице Ленинградской в Кировске скоро закипит офисная жизнь. Здесь заново открылось отдельно стоящее трехэтажное здание, расположенное в живописном месте в районе озера «Верхнее». Есть два центральных входа, вход со стороны двора и два запасных пожарных выхода. Большая парковка как служебная, так и для посетителей. На фасаде есть места для наружной рекламы. Общая площадь здания для сдачи в аренду - 2,5 тысячи квадратных метров



Ольга Горохова, администратор здания: «В настоящее время у нас уже пять арендаторов на постоянной основе. Люди приходят, интересуются, смотрят кабинетики под организации, парикмахерские, косметологи».



Здание открылось всего три месяца назад, но некоторые места уже заняты. На первом этаже планируется большой продуктовый, строительный супермаркет или магазин туристического снаряжения, авиа, автобусные и жд кассы и другие услуги для населения. Места хватит для всего, ведь площадь первого этажа более тысячи квадратных метров.



Роман Соболев, специалист-консультант Хибинского центра развития бизнеса: «Помещения самые разные, от очень маленьких кабинетов до огромных, как этот. Здесь можно организовать центр активного отдыха, батутные парки, скалодромы или что-то подобное».



Организация активного досуга на данный момент крайне актуальна для приезжих туристов, которым практически нечем занять свободное от катания на горнолыжном склоне время.



Площадь офисных помещений от 10 до 50 квадратных метров, есть возможность перепланировки. Арендная плата ниже, чем в целом по региону. В нее включены обслуживание, ремонт и содержание общего имущества, причем на время ремонтных работ предоставляется льготная аренда.



Роман Соболев, специалист-консультант Хибинского центра развития бизнеса: «Для тех, кому это важно, во многих офисных помещениях отличный вид из окна, хорошие стеклопакеты, что очень важно, зимой будет тепло, а летом всегда можно проветрить и подышать горным воздухом».



Татьяна Авласенко, помощник руководителя ООО «Монтаж-автоматика»: «Работать хорошо, светло, сами видите, потолки высокие, ремонт сделан, чисто, уютно. Чем больше будет в офисах людей, тем будет приятней работать».

Офисное здание расположено по адресу Кировск, улица Ленинградская, 2. Для арендаторов справки по телефону: +79658017848

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