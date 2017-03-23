В Мончегорске на промышленной площадке Кольской ГМК продолжается реализация крупного инвестиционного проекта «Норникеля», который в будущем позволит не просто получать никель по современной высоко эффективной технологии, но и существенно снизит нагрузку на окружающую среду.

Сегодня активные работы ведутся на нескольких участках производственного цикла, в том числе создаваемых с нуля - это отделение дегазации аналита, позволяющее удалять из раствора ненужные газообразования, и отделение цинкоочистки, где никелевый порошок трубчатых печей будет избавляться от примесей цинка. Как идёт строительство важных звеньев новой технологической цепочки производства никеля, проверил генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель.



Игорь Рышкель, генеральный директор Кольской ГМК: «Мы на себя замкнули полностью все объёмы «Норильского никеля» по рафинировке, и по производству никеля. Поэтому, это неотъемлемая часть, это наше будущее, всего «Норильского никеля» - этот большой проект. На него у нас всё завязано, вся наша стратегия».



Новая технология электроэкстракции никеля из растворов хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей позволит Кольской ГМК отказаться от используемой сейчас затратной технологии, увеличив мощности, сократив потери металла в процессе производства и повысив качество продукции.



Игорь Лисицкий, заместитель генерального директора КГМК по реконструкции: «Это, я думаю, самый масштабный на всём Кольском полуострове на данный момент проект - перевооружение производства на новую технологию НПТП и увеличения мощности производства данного цеха - цеха электролиза никеля до 145 тысяч тонн в год».



Особое место в проекте по внедрению технологии электроэкстракции отводится снижению воздействия на окружающую среду. Для этого из нового процесса производства никеля будет исключена дуговая анодная электропечь, что приведёт к снижению выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу. В целом этот проект не просто передовой, а инновационный.



Игорь Лисицкий, заместитель генерального директора КГМК по реконструкции: «От него зависит будущее всего «Норникеля». Поэтому, абсолютно правильно, что наши акционеры приняли решение уходить на новые технологии, на собственные разработки. Это, конечно и сложно, потому, что мы опять же первые в мире будет эту технологию запускать».



Игорь Рышкель, генеральный директор «Кольской ГМК»: «Нигде в мире больше этого нет. То есть, мы будем первыми. Это наша разработка, наше ноу-хау «Норильского никеля», нашего института «Гипроникеля».



Новое производство создается с учетом всех требований промышленной безопасности и охраны труда, действующих в компании. Здесь будут внедрены все корпоративные стандарты безопасности «Норникеля», которых сегодня 12.



Сергей Уткин, заместитель генерального директора - начальник управления промбезопасности КГМК: «Защитить наших людей от воздействия как оборудования, так и воздействия вредной среды. И поэтому, максимально на этих объектах мы отрабатываем по нашим стандартам, которые в принципе являются лучшими мировыми практиками. Иуда собрано всё: и требования нашего российского законодательства, и лучшие мировые практики и так далее».



Капитальные вложения на внедрение электроэкстракции никеля в Кольской ГМК составят более 20 миллиардов рублей. Всего на уникальную технологию поэтапно переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля.