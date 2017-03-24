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Курс – на «Барнео». Сегодня первые в сезоне полярники десантировались на дрейфующую льдину в Арктике

20:0524 марта 2017Просмотров: 93

Экспедиция «Барнео-2017» - стартовала! Сегодня полярники отправились на Северный полюс, чтобы доставить груз и самим десантироваться на льдину, где скоро им предстоит построить сезонный лагерь.

Ранним утром военно-транспортный самолет ИЛ-76 вылетел с мурмашинского аэродрома и взял курс к макушке Земли. Сегодня экипаж совершает первый рейс в этом сезоне. В самолете - коробки с грузом: личные вещи, еда, запас топлива. Все, что понадобится, чтобы начать обустраивать базу. Это уже 16-ая по счету арктическая экспедиция.

Парашютисты-полярники из разных городов России построят в Арктике аэродром на дрейфующей льдине и лагерь «Барнео». На месяц эта ледовая база станет научным центром по изучению Арктики, а также сможет принимать туристов - любителей экстремального отдыха.

К Полюсу и обратно сегодня успела слетать наша съемочная группа - Эльвира Серга и Константин Кабанец. Вернулись они только под вечер. Подробный репортаж о путешествии на «Барнео» смотрите в ближайшем выпуске новостей на ТВ-21.

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