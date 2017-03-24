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Прокуратура добивается закрытия сайта с инструкцией по сбору электроудочки

14:1524 марта 2017Просмотров: 146

Мурманской прокуратурой проведен интернет-мониторинг по результатам которого выявлен сайт, содержащий запрещенную на территории России информацию.

Владелец сайта разместил информацию о способах изготовления электроудочки (схема изготовления, инструкция по изготовлению), являющейся запрещенным орудием лова и способом массового истребления животных.

Вход на сайт свободный, не требует регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страницы, скопировать информацию может любой интернет-пользователь. На момент проверки указанный Интернет ресурс в единый реестр не внесен, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратурой в суд направлен иск о признании указанной информации запрещенной. Решением суда исковое заявление удовлетворено. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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