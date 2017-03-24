Скульптор из Кировска занял второе место на чемпионате по ледяному искусству в Аляске

Кировчанин Иван Локтюхин принял участие в Чемпионате мира по ледяному искусству и занял вместе со своей командой 2 место среди почти 20 интернациональных команд и Приз признания скульпторов.



Уже третий год подряд команда покоряет Аляску своим необычным творчеством. При этом резчики входят в десятку сильнейших.

В этот раз резчикам понадобилось на воплощение идеи 6 дней и 5 ночей. Это – абстракция под названием «Дремлющий дух». Она про Север и сильных духом северян.

Творческий коллектив Ивана – это он и еще трое скульпторов с Урала и Сибири, чьё хобби давно переросло в профессию – Вадим Полин, Эдуард Пономаренко, Сергей Заплатин.



Всего на несколько очков суровых российских парней обошли американцы.

В следующем году Иван и его команда планируют, если хватит средств, вновь навестить и удивить самый северный и самый снежный штат Америки. Ну, а пока они, каждый в своём городе, продолжат набивать творческую руку, сообщает ИПКА «Лавина».

Фото: ИПКА «Лавина»