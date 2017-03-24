В Кандалакше мужчина представился соцработником и ограбил пожилого инвалида

В дежурную часть кандалакшской полиции обратился 55-летний местный житель с заявлением о грабеже. Ограбление потерпевшего произошло в подъезде дома по улице Комсомольская, где на него неожиданно напал неизвестный.

Оперативники выяснили, что злоумышленник проследил за потерпевшим, который возвращался домой из магазина.

Окликнув пожилого человека, который является инвалидом и передвигается с тростью, подозреваемый представился социальным работником.

Он сообщил, что всем пожилым людям города его служба раздает по 500 рублей.

Злоумышленник достал однотысячную купюру и попросил сдачи. Потерпевший сказав, что у него с собой лишь 300 рублей наличными, достал деньги из кошелька. Вырвав их из рук и оттолкнув потерпевшего, нападавший скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый 40-летний житель города, ранее судимый за кражу и грабеж был установлен и задержан.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выясняется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города.