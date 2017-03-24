В Мурманск приехал Захар Прилепин

В Мурманске встретили известного российского писателя Захара Прилепина. Публицист приехал поучаствовать в первом, мурманском книжном салоне и представить свою книгу. Но перед встречей с читателями он познакомился с достопримечательностями Заполярной столицы.

Захар Прилепин - журналист, писатель, редактор, также он активный политический деятель. В Мурманске впервые. Север приветствовал гостя от всей души - мокрым снегом и косым зарядом снега. Писатель побывал у мемориала «Защитникам Советского Заполярья», затем знакомство с городом продолжилось в комплексе морякам, погибшим в мирное время.



Захар Прилепин, писатель, публицист: «Это как раз воспитывает суровость, характер. Люди, которые здесь могут жить, радоваться, трудиться, работать - это самые сильные люди. Это порода».



А уже вечером, в выставочном центре «МурманЭкспо» состоялась презентация его книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Читатели задавали вопросы о будущем России, на его взгляд, ситуации на Украине и об отношениях граждан и власти. Подробнее о визите писателя в Мурманск мы расскажем в понедельник в программе «Новости».