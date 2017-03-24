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В Мурманске самый массовый ЕГЭ досрочного периода пройдет под видеонаблюдением

10:3024 марта 2017Просмотров: 67

27 марта на пункте проведения экзаменов 970, расположенном в школе № 41, пройдет самый массовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) досрочного периода - русский язык.

В экзамене планируют принять участие 111 человек - выпускники прошлых лет, 1 выпускница текущего года, имеющая допуск педагогического совета.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение и присутствие в пункте проведения экзамена общественных наблюдателей. 

Во время экзамена будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение и в региональном ситуационном центре.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов», - напомнила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области.

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