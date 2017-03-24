Военные следователи выслушают жителей Мурманска и Алакуртти

31 марта с 10 до 13 часов первым заместителем руководителя ВСУ по СФ полковником юстиции Полозовым С.В. будет проведён выездной личный прием граждан в расположении 305 военного следственного отдела по адресу: Алакуртти, военный городок №5а, литера БЗ.

Руководителем ВСУ по СФ полковником юстиции Яковлевым А.Ю. выездной личный прием граждан будет осуществлен 12 апреля с 11 до 13 часов в военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону по адресу: Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 1.

Граждане смогут обратиться к уполномоченным лицам по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета России.

Контактный телефон по вопросам личного приема граждан и записи на него – 8 (81537) 4-89-23.