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Лед под ногами, лед над головой!

11:4025 марта 2017Просмотров: 131

Главное управление МЧС России по Мурманской области предупреждает северян и гостей Кольского Заполярья. Сегодня сохраняются риски, обусловленные как гололедицей, так и падением снега, сосулек с крыш домов.

В связи с этим необходимо проявить особую осторожность на улице.  

Соблюдайте осторожность, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и не заходите в опасные зоны. Так же необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны.

Если во время движения возле дома вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Следует, как можно быстрее, прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, после чего, как можно быстрее, покинуть опасное место.

Также старайтесь не ставить машины вблизи зданий. Кроме того, погода предъявляет дополнительные требования к управлению автомобилем. Хотелось бы отметить, что строгое соблюдение Правил дорожного движения, в особенности скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями является залогом безопасности на дороге.

И помните, что скользкая дорога не терпит резкого торможения. Умеренность и плавность во всем – вот первейший закон поведения на такой дороге.

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