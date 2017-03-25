Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

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Сегодня в выпуске:

Эффективно, современно, экологично. В Мончегорске на промышленной площадке Кольской ГМК продолжается реализация крупного инвестиционного проекта.



И себя показать и на других посмотреть. Заполярный принимал корпоративный спортивный праздник Кольской ГМК.



«Живая классика» в Мончегорске и Заполярном. Мастер-класс для детей, но с посылом для возрослых.

