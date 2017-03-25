16+
N
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:5925 марта 2017Просмотров: 81

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 25 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Эффективно, современно, экологично. В Мончегорске на промышленной площадке Кольской ГМК продолжается реализация крупного инвестиционного проекта.

И себя показать и на других посмотреть. Заполярный принимал корпоративный спортивный праздник Кольской ГМК.

«Живая классика» в Мончегорске и Заполярном. Мастер-класс для детей, но с посылом для возрослых.

Реклама
Читайте также
МЧС предупреждает о непогоде! Сегодня ночью будет сильный ветер и снегТуристов обязали информировать МЧС о выходах на опасные маршрутыПропавшая 22 марта 17-летняя Надежда Сидорова нашласьМоржи сняли кино!
Покажись, рыбья морда! В Умбе прошли соревнования по спортивному рыболовствуИгра в нарды закончилась побоямиПрямо сейчас в Мончегорске стартует Полярная Олимпиада!В Мурманске поймали разбойника, напавшего с битой на продавцаЛед под ногами, лед над головой!Участники проекта "Новая весна" выбрались из тренажерного зала.
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  