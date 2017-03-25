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Прямо сейчас в Мончегорске стартует Полярная Олимпиада!

12:0225 марта 2017Просмотров: 99

Прямо сейчас в Мончегорске стартует Полярная Олимпиада! 12 семей,взрослые и дети будут соревноваться в зимних дисциплинах. Соревнования для своих сотрудников организует Кольская ГМК.

«Полярную олимпиаду» в Мончегорске  организуют в третий раз. В программе - семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» и конкурсы для зрителей и болельщиков. Взрослые и дети будут соревноваться в состязаниях с мячами,ватрушками и кеглями. Самые быстрые,ловкие и дружные семьи получат награды.

Семейные спортивные состязания под открытым небом становятся хорошим городским событием. Дети и их родители с удовольствием болеют за команды из Мончегорска и Печенсгкого района. Участники семейных стартов активно меряются силой и ловкостью в различных конкурсах на интерактивных площадках.

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