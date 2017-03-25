Снег тает – крыши текут

С начала оттепели к нам в редакцию каждый день приходят сообщения с жалобами на текущие кровли. Очередное письмо пришло на электронную почту от мурманчанки Татьяны Ферапонтовой.

Женщина пишет, что живет в доме по адресу ул. Сомова, 5. По ее словам, крышу заливает уже два года, и никому нет до этого дела. К письму женщина приложила две фотографии, а еще задала вопрос: куда обращаться в таком случае?

Первым делом можно обратиться в управляющую компанию. Также можно пожаловаться в госжилинспекцию. Если никакой реакции не последует, нужно подавать иск в суд.