Туристов обязали информировать МЧС о выходах на опасные маршруты

Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, и самих туристов, осуществляющим самостоятельные путешествия по России.
К опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Представителям туристической индустрии и самим туристам для информирования о намеченных маршрутах необходимо будет обращаться в поисково-спасательные формирования и на пункты единых дежурно-диспетчерских служб территориальных органов МЧС России по телефонам, указанных в разделе «Территориальные органы МЧС России» на официальном сайте министерства.
Перед выходом на нитку маршрута в Мурманской области следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону: (81531) 58-895.