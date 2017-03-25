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Туристов обязали информировать МЧС о выходах на опасные маршруты

18:0025 марта 2017Просмотров: 69

Правительство Российской Федерации обязало организаторов активных видов туризма в РФ не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными.

Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, и самих туристов, осуществляющим самостоятельные путешествия по России.

К опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их  имуществу», — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Представителям туристической индустрии и самим туристам для информирования о намеченных маршрутах необходимо будет обращаться в поисково-спасательные формирования и на пункты единых дежурно-диспетчерских служб территориальных органов МЧС России по телефонам, указанных в разделе «Территориальные органы МЧС России» на официальном сайте министерства.

Перед выходом на нитку маршрута в Мурманской области следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре  МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону: (81531) 58-895.

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